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SARAJEVO

Zbog saobraćajne nesreće: Kolaps na Ciglanama i Koševu

Jedno od vozila je pretrpjelo teška oštećenja usljed snažnog udara, a evidentna je i velika materijalna šteta

Kolaps u Sarajevu. Avaz

S. S.

25.4.2026

U dijelovima Sarajeva poput Ciglana, Koševa i uz Alipašinu ulicu danas je nastao ozbiljan zastoj u saobraćaju, koji je na momente prerastao u potpuni kolaps. Policija Kantona Sarajevo nalazi se na terenu, gdje reguliše promet i pokušava uspostaviti normalno odvijanje saobraćaja nakon nezgode.

Do dodatnih problema došlo je jer je, zbog policijskog uviđaja nakon sudara u Alipašinoj ulici, zatvorena saobraćajnica prema Vogošći, što je još više zakomplikovalo kretanje vozila u ovom dijelu grada. U nesreći su učestvovala dva automobila, ali zasad nema informacija o stepenu povreda niti šta je uzrok sudara.

Prema dostupnim fotografijama, jedno od vozila je pretrpjelo teška oštećenja usljed snažnog udara, a evidentna je i velika materijalna šteta.

# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
# MUP KS
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