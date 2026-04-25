Nakon što je ranio dvije osobe na Sedreniku: Almer Inajetović se predao policiji

Almer Inajetović, koji je osumnjičen za pucnjavu u restoranu 7 šuma "Minjo" na Sedreniku, predao se danas policiji, saznaje portal "Avaza".
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Almer Inajetović godinama puni stupce crne hronike, a zadnji put se o njemu govorilo krajem prošle godine kada je ranjen u Starom Gradu
Almer Inajetović. Avaz
Almer Inajetović, koji je osumnjičen za pucnjavu u restoranu 7 šuma "Minjo" na Sedreniku, predao se danas policiji, saznaje portal "Avaza".
Podsjećamo, on je sinoć u bašti restorana ranio braću Nedima i Nihada Livnjaka. Jedan od braće je teže povrijeđen, a drugi lakše.
Almer Inajetović godinama puni stupce crne hronike, a zadnji put se o njemu govorilo krajem prošle godine kada je ranjen u Starom Gradu.
Više puta je osuđivan za razna krivična djela, od lihvarstva, do tučnjava.
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