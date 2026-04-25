Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

IMAO JE SAMO 35 GODINA

Mirza došao u hitnu zbog trnjenja ruke: Pušten kući, pa ubrzo umro

Mirza Čengić se ranije tog dana kolegama požalio na trnjenje ruke i lijeve strane tijela

Mirza Čengić. Screenshot

D. H.

25.4.2026

Mirza Čengić, 35-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine, preminuo je 17. aprila ubrzo nakon što je pregledan u Zavodu za hitnu medicinu Zadarske županije.

Prema pisanju "Zadarskog lista", Mirza Čengić se ranije tog dana kolegama požalio na trnjenje ruke i lijeve strane tijela, nakon čega su ga dvojica kolega odvezla u Hitnu pomoć.

Pokrenut stručni nadzor

Vršilac dužnosti direktora Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije, Mladen Oluić, potvrdio je da je upoznat sa slučajem i da je odmah po saznanju pokrenut interni stručni nadzor.

"S obzirom na to da je postupak nadzora u toku, u ovom trenutku nismo u mogućnosti da iznosimo detaljne informacije o okolnostima događaja, niti o eventualnim preliminarnim nalazima", izjavio je Oluić.

On je dodao da će po završetku nadzora javnost biti blagovremeno obaviještena o svim relevantnim činjenicama, naglasivši da je Zavodu u interesu da se potpuno i objektivno utvrde sve okolnosti i da se postupa u skladu sa važećim medicinskim standardima i propisima.

Pregledan u 16.37 časova

Čengić, Sarajlija koji je sezonski radio u Ražancu, 17. aprila oko 16 časova požalio se kolegama u restoranu na trnjenje ruke i lijeve strane tela.

Odmah je prevezen u Zadar, ali prema navodima njegovih prijatelja, umjesto na Objedinjeni hitni bolnički prijem Opšte bolnice Zadar, odveden u prizemlje Poliklinike, u prostorije Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije.

Povišen pritisak

U nalazu koji je ustupljen "Zadarskom listu", navodi se da je pacijent pregledan u 16.37 sati. Kao dijagnoza je navedena esencijalna (primarna) hipertenzija, odnosno povišen krvni pritisak.

U anamnezi stoji da se pacijent javio zbog visokog pritiska, ali da negira bilo kakve druge tegobe.

Preminuo na povratku iz bolnice

U zaključku lekarskog nalaza stajalo je: "Kući. U slučaju pogoršanja pozvati 194."

Međutim, ubrzo nakon pregleda, na putu ka Ražancu, Čengiću je pozlilo u blizini benzinske pumpe "Tri Bartola". Prvo su pokušali da mu pomognu prijatelji, a potom i ekipa Hitne pomoći. Reanimacija je trajala oko sat vremena, ali mladiću, nažalost, nije bilo spasa.

Od Mirze, kojeg prijatelji iz Ražanca opisuju kao uvijek nasmijanog i pozitivnog, porodica i prijatelji zauvijek su se oprostili u četvrtak u 14.30 sati, a u Sarajevo su na posljednji ispraćaj otputovali i njegovi šefovi, kolege i prijatelji iz Ražanca.

# ZADAR
# MIRZA ČENGIĆ
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (3)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.