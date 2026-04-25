Mirza došao u hitnu zbog trnjenja ruke: Pušten kući, pa ubrzo umro

Mirza Čengić, 35-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine, preminuo je 17. aprila ubrzo nakon što je pregledan u Zavodu za hitnu medicinu Zadarske županije.

Prema pisanju "Zadarskog lista", Mirza Čengić se ranije tog dana kolegama požalio na trnjenje ruke i lijeve strane tijela, nakon čega su ga dvojica kolega odvezla u Hitnu pomoć.

Pokrenut stručni nadzor

Vršilac dužnosti direktora Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije, Mladen Oluić, potvrdio je da je upoznat sa slučajem i da je odmah po saznanju pokrenut interni stručni nadzor.

"S obzirom na to da je postupak nadzora u toku, u ovom trenutku nismo u mogućnosti da iznosimo detaljne informacije o okolnostima događaja, niti o eventualnim preliminarnim nalazima", izjavio je Oluić.

On je dodao da će po završetku nadzora javnost biti blagovremeno obaviještena o svim relevantnim činjenicama, naglasivši da je Zavodu u interesu da se potpuno i objektivno utvrde sve okolnosti i da se postupa u skladu sa važećim medicinskim standardima i propisima.

Pregledan u 16.37 časova

Čengić, Sarajlija koji je sezonski radio u Ražancu, 17. aprila oko 16 časova požalio se kolegama u restoranu na trnjenje ruke i lijeve strane tela.

Odmah je prevezen u Zadar, ali prema navodima njegovih prijatelja, umjesto na Objedinjeni hitni bolnički prijem Opšte bolnice Zadar, odveden u prizemlje Poliklinike, u prostorije Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije.