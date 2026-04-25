Lančani udes kod Kampusa: Velika materijalna šteta na vozilima

Teška saobraćajna nesreća desila se večeras kod Kampusa Univerziteta u Sarajevu.
U nesreći je učestvovalo više vozila, a na njima je pričinjena materijalna šteta.
Prema prvim informacijama, u nesreći nije bilo povrijeđenih osoba.
SARAJEVO
U nesreći je učestvovalo više vozila
Saobraćajna nesreća. Avaz
Teška saobraćajna nesreća desila se večeras kod Kampusa Univerziteta u Sarajevu.
U nesreći je učestvovalo više vozila, a na njima je pričinjena materijalna šteta.
Prema prvim informacijama, u nesreći nije bilo povrijeđenih osoba.
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SAOBRAĆAJNA NESREĆA
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