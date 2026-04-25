Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

SARAJEVO

Lančani udes kod Kampusa: Velika materijalna šteta na vozilima

U nesreći je učestvovalo više vozila

Saobraćajna nesreća. Avaz

M. P.

25.4.2026

Teška saobraćajna nesreća desila se večeras kod Kampusa Univerziteta u Sarajevu.

U nesreći je učestvovalo više vozila, a na njima je pričinjena materijalna šteta.

Prema prvim informacijama, u nesreći nije bilo povrijeđenih osoba.

# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
# SARAJEVO
# MUP KS
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.