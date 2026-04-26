Jezivi detalji zločina: Ubio ženu motkom, pa prijavio da je umrla prirodnom smrću

Milosav S. (76) uhapšen je zbog sumnje da je 21. aprila, u porodičnoj kući u okolini Lebana u Srbiji, više puta udario svoju suprugu Javorku S. (76), koja je od zadobijenih povreda preminula.

Kako Blic nezvanično saznaje, slučaj je otkriven nakon što je suprug prijavio da mu je supruga umrla u snu.

Prema dostupnim informacijama, bračni par je godinama živio sam u kući u selu kod Lebana i nisu imali djece. Tog 21. aprila, Milosav S. je pozvao nadležne i prijavio da je suprugu zatekao mrtvu u krevetu.

Našli je u krevetu

– Policija i Hitna pomoć su izašli na lice mjesta i zatekli su ženu u krevetu. Na njenom tijelu nije bilo krvi, ali je policiji bilo sumnjivo. Inspektori policijske stanice Leskovac odmah su kontaktirali dežurnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Leskovcu, koji je naložio obdukciju tijela. Ubrzo potom, otkriveno je da je žena više puta udarana u glavu uslijed čega je preminula – kaže izvor Blica upoznat sa slučajem.

Daljom istragom, kako se navodi, policija je pretresla kuću i pronašla drvenu motku sa tragovima krvi.

– Upravo se za nju sumnja da je predmet kojim je ubijena žena – kaže izvor Blica.

Policija i tužilaštvo sada utvrđuju motiv zločina i okolnosti pod kojima se dogodio. Prema dosadašnjim saznanjima, u ovoj porodici ranije nije bilo prijava nasilja, a ni komšije nisu imale primjedbi na njihov odnos.

Lijep život

– Svi se čudimo kako se to desilo. Oni su lijepo živjeli, u penziji su. Bavili su se poljoprivredom dok su bili mlađi. Kasnije su sve to ostavili. Od penzije su živjeli. Kasnije smo čuli šta se dogodilo – rekao je komšija za Blic.

Iz Policijske uprave Leskovac saopšteno je da postoji sumnja da je osumnjičeni 21. aprila u porodičnoj kući više puta udario suprugu, uslijed čega je ona preminula.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Leskovcu, određeno mu je zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu. Na teret mu se stavlja krivično djelo ubistva.

Komšije su ranije za druge medije navele da je Milosav u posljednje vrijeme bio bolestan i da je djelovao dementno.

– Nismo nikada čuli da su se posvađali, galamili ili tukli. Baš naprotiv, čuvali su se međusobno i baš zato ovo što se dogodilo možemo jedino da pripišemo njegovoj bolesti. Nije bio pri sebi sigurno kada je to uradio – tvrdile su komšije za Kurir.