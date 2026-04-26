Novi detalji o nesreći u Sarajevu: Vozač (83) zadobio teške povrede

Na kolovozu ulice Alipašina bb, na području općine Centar Sarajevo, 25. aprila 2026. godine u 09:40 sati dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj su se sudarili dva vozila marke Ford i Mercedes.

Kako je jutros saopćeno iz Operativnog centra MUP-a Kantona Sarajevo, Fordom je upravljao vozač B.H., rođen 1982. godine iz Sarajeva, a Mercedesom H.H., rođen 1943. godine, također iz Sarajeva.

- U ovoj saobraćajnoj nezgodi teške tjelesne povrede (fraktura lijevog ramena – klavikule), zadobio je vozač putničkog motornog vozila „Mercedes“ H.H. koje su mu konstatovane na KUM-u UKC Sarajevo, nakon čega je otpušten na kućno liječenje – navodi se u saopćenju.