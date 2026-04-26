Almer Inajetović imao pomagače: Uhapšena još dvojica muškaraca

Policijski službenici Sektora kriminalističke policije, Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo jučer su uhapsili Almera Inajetovića.

Kako je "Avaz" prvi jučer objavio, on se predao MUP-u Kantona Sarajevo jučer nakon pucnjave koja se desila na Sedreniku u petak veče.

Prema saznanjima "Avaza", Inajetović, koji je iz Sarajeva, imao je pomagače, koji su uhapšeni.

Iz MUP-a KS jutros navode da je Inajetović uhapšen zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo "Ubistvo u pokušaju" iz člana 166/28. KZ F BiH.