Almer Inajetović imao pomagače: Uhapšena još dvojica muškaraca

Policijski službenici Sektora kriminalističke policije, Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo jučer su uhapsili Almera Inajetovića.
Kako je "Avaz" prvi jučer objavio, on se predao MUP-u Kantona Sarajevo jučer nakon pucnjave koja se desila na Sedreniku u petak veče.
Prema saznanjima "Avaza", Inajetović, koji je iz Sarajeva, imao je pomagače, koji su uhapšeni.
Iz MUP-a KS jutros navode da je Inajetović uhapšen zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo "Ubistvo u pokušaju" iz člana 166/28. KZ F BiH.
- Istog dana zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično djelo iz člana 346. KZ F BiH / Pomoć učinitelju poslije učinjenog krivičnog djela / lišeni su slobode Z.E. rođen 1982. godine iz Sarajeva i V.A., rođen 1981. godine iz Sarajeva. O navedenom je obaviješten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, a imenovani su predati u Prostorije za zadržavanje osobe lišenih slobode MUP-a Kantona Sarajevo – saopćeno je jutros iz MUP-a KS.
Almer Inajetović (1983.), sumnjiči se za pucnjavu koja se desila u restoranu 7 šuma "Minjo" na Sedreniku.
Podsjećamo, on je u bašti restorana, u petak, ranio braću Nedima i Nihada Livnjaka. Jedan od braće je teže povrijeđen, a drugi lakše.
Almer Inajetović godinama puni stupce crne hronike, a zadnji put se o njemu govorilo krajem prošle godine kada je ranjen u Starom Gradu.
Više puta je osuđivan za razna krivična djela, od lihvarstva, do tučnjava.
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