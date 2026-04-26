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PUCNJAVA NA SEDRENIKU

Almer Inajetović imao pomagače: Uhapšena još dvojica muškaraca

Više puta je osuđivan za razna krivična djela, od lihvarstva, do tučnjava

Almer Inajetović: Jučer se predao policiji. Avaz / Facebook

Piše: Amila Ovčina

26.4.2026

Policijski službenici Sektora kriminalističke policije, Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo jučer su uhapsili Almera Inajetovića.

Kako je "Avaz" prvi jučer objavio, on se predao MUP-u Kantona Sarajevo jučer nakon pucnjave koja se desila na Sedreniku u petak veče.

Prema saznanjima "Avaza", Inajetović, koji je iz Sarajeva, imao je pomagače, koji su uhapšeni. 

Iz MUP-a KS jutros navode da je Inajetović uhapšen zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo "Ubistvo u pokušaju" iz člana 166/28. KZ F BiH.

- Istog dana zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično djelo iz člana 346. KZ F BiH / Pomoć učinitelju poslije učinjenog krivičnog djela / lišeni su slobode Z.E. rođen 1982. godine iz Sarajeva i V.A., rođen 1981. godine iz Sarajeva. O navedenom je obaviješten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, a imenovani su predati u Prostorije za zadržavanje osobe lišenih slobode MUP-a Kantona Sarajevo – saopćeno je jutros iz MUP-a KS.  

Almer Inajetović (1983.), sumnjiči se za pucnjavu koja se desila u restoranu 7 šuma "Minjo" na Sedreniku.

Podsjećamo, on je u bašti restorana, u petak, ranio braću Nedima i Nihada Livnjaka. Jedan od braće je teže povrijeđen, a drugi lakše.

Almer Inajetović godinama puni stupce crne hronike, a zadnji put se o njemu govorilo krajem prošle godine kada je ranjen u Starom Gradu.

Više puta je osuđivan za razna krivična djela, od lihvarstva, do tučnjava.

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# PUCNJAVA
# SEDRENIK
# ALMER INAJETOVIĆ
# MUP KS
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