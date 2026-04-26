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NAPAD NA SEDRENIKU

Porodica se obratila javnosti: Ranjeni Nedim Livnjak nema veze s kriminalom, riječ je o visokobrazovanom mladiću

Kako navode, Nedim je zaposlenom u finansijskom sektoru, vodi miran i porodičan život

Ranjeni Nedim Livnjak. Screenshot

D. H.

26.4.2026

Nakon pucnjave koja se dogodila na Sedreniku i u kojoj su ranjene dvije osobe, među kojima jedan teže, iz kruga porodice i poznanika povrijeđenih dolaze oštre reakcije na način na koji je slučaj predstavljen u javnosti.

Prema njihovim navodima, riječ je o napadu na civile, a ne o obračunu kriminalnih grupa, kako se, tvrde, u pojedinim medijima pokušava sugerisati.

Teže ranjeni je Nedim Livnjak, za kojeg njegovi poznanici ističu da nema nikakve veze s kriminalnim miljeom. Kako navode, riječ je o visokoobrazovanom mladiću zaposlenom u finansijskom sektoru, koji vodi miran i porodičan život. Njegova supruga također radi na odgovornoj poziciji u uglednoj kompaniji.

„Radi se o čovjeku kojeg poznaju komšije, kolege i prijatelji kao izuzetno korektnu i mirnu osobu. Svako ko ga poznaje može potvrditi da nema nikakve veze s kriminalom“, tvrdi izvor blizak porodici.

U napadu je lakše ranjen i njegov brat, za kojeg se također naglašava da nije povezan s kriminalnim aktivnostima.

S druge strane, osoba koja se dovodi u vezu s napadom, kako tvrde sagovornici, već je poznata javnosti po ranijim incidentima. Posebno ističu da način na koji se slučaj interpretira može imati šire posljedice.


„Kada se ovakvi događaji predstavljaju kao obračuni ‘opasnih momaka’, time se stvara pogrešna slika – kao da se radi o sukobu ravnopravnih strana. U stvarnosti, riječ je o nasilju nad civilima“, navodi sagovornik.

Dodaje kako takav narativ može doprinijeti stvaranju atmosfere straha, ali i nehotice graditi imidž počinioca kao osobe s uticajem i moći.

„To je upravo ono što ovakvi pojedinci žele – da ih javnost vidi kao opasne i nedodirljive“, upozorava.

Prema dostupnim informacijama, osumnjičeni Almer Inajetović se nakon događaja predao nadležnim organima. Motiv napada i sve okolnosti još su predmet istrage.

Iz kruga porodice i prijatelja ranjenih apeluju na medije da u izvještavanju budu oprezni i odgovorni, te da fokus stave na provjerene činjenice.

„Ovo nije nikakav kriminalni obračun, nego ozbiljan nasilni čin nad ljudima koji nemaju veze s tim svijetom“, poručuju.

Istraga o ovom slučaju je u toku, a više informacija očekuje se nakon zvaničnih saopćenja nadležnih institucija.

# PUCNJAVA
# SEDRENIK
# ALMER INAJETOVIĆ
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