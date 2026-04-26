Porodica se obratila javnosti: Ranjeni Nedim Livnjak nema veze s kriminalom, riječ je o visokobrazovanom mladiću

Nakon pucnjave koja se dogodila na Sedreniku i u kojoj su ranjene dvije osobe, među kojima jedan teže, iz kruga porodice i poznanika povrijeđenih dolaze oštre reakcije na način na koji je slučaj predstavljen u javnosti.

Prema njihovim navodima, riječ je o napadu na civile, a ne o obračunu kriminalnih grupa, kako se, tvrde, u pojedinim medijima pokušava sugerisati.

Teže ranjeni je Nedim Livnjak, za kojeg njegovi poznanici ističu da nema nikakve veze s kriminalnim miljeom. Kako navode, riječ je o visokoobrazovanom mladiću zaposlenom u finansijskom sektoru, koji vodi miran i porodičan život. Njegova supruga također radi na odgovornoj poziciji u uglednoj kompaniji.

„Radi se o čovjeku kojeg poznaju komšije, kolege i prijatelji kao izuzetno korektnu i mirnu osobu. Svako ko ga poznaje može potvrditi da nema nikakve veze s kriminalom“, tvrdi izvor blizak porodici.

U napadu je lakše ranjen i njegov brat, za kojeg se također naglašava da nije povezan s kriminalnim aktivnostima.

S druge strane, osoba koja se dovodi u vezu s napadom, kako tvrde sagovornici, već je poznata javnosti po ranijim incidentima. Posebno ističu da način na koji se slučaj interpretira može imati šire posljedice.



