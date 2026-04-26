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PUCNJAVA NA SEDRENIKU

Almer Inajetović predat Tužilaštvu KS: Ovo je identitet njegovog pomagača

Osumnjičeni Inajetović i Velić bit će zadržani 24 sata i u tom zakonskom roku postupajući tužilac odlučit će o daljim mjerama

Almer Inajetović pucao na Sedreniku. Avaz / Facebook

A. O.

26.4.2026

Osumnjičeni za pokušaj ubistva Almer Inajetović predat je u nadležnost Tužilaštva KS, kao i Anel Velić, osumnjičen za pomoć Inajetoviću nakon počinjenog krivičnog djela. 

Treća osoba je nakon kriminalističke obrade u MUP-u KS puštena, budući da ne postoji osnov sumnje da je počinila krivično djelo.

Osumnjičeni Inajetović i Velić bit će zadržani 24 sata i u tom zakonskom roku postupajući tužilac odlučit će o daljim mjerama.

Podsjećamo, Inajetović se sumnjiči za pucnjavu koja se dogodila u petak, u sarajevskom naselju Sedrenik.

# ALMER INAJETOVIĆ
# ANEL VELIĆ
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