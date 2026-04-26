Video / Policija ga zaustavila, on poručio: "Svezao bih pojas u narednih 15 metara"

Ekipa "Dnevnog avaza" tokom ove sedmice imala je priliku istražiti kako protiče rad saobraćajne policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, tačnije policijskih službenika Policijske stanice Stari Grad u večernjim satima.

Tokom rada u večernjoj smjeni, policijski službenici su obavljali redovne kontrole učesnika u saobraćaju s ciljem povećanja sigurnosti na cestama, sprečavanja prekršaja te održavanja reda u jednoj od najprometnijih općina u Kantonu Sarajevo.

Večernje smjene često su posebno izazovne zbog pojačanog intenziteta saobraćaja, prisustva pješaka u centru grada, ali i povećane mogućnosti za različite vrste prekršaja. Upravo zbog toga, kontrole su usmjerene na provjeru dokumentacije vozača, tehničke ispravnosti vozila te poštivanje saobraćajnih propisa.

Tokom obilaska, zabilježeno je da su se vozači uglavnom pridržavali propisa, dok su policijski službenici u nekoliko navrata izdali upozorenja i izvršili rutinske kontrole.

Pogledajte šta je ekipa "Avaza" zabilježila na terenu sa policijskim službenicima koji odgovorno obavljaju svoj posao.

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