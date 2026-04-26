Teška nesreća u Bradini: Ima povrijeđenih, saobraćaj obustavljen

Na magistralnom putu M-17, na dionici Sarajevo-Mostar, u mjestu Bradina desila se teška saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovala tri vozila.

U nesreći su učestvovala dva putnička i jedno teretno vozilo, a na njima je pričinjena materijalna šteta.

U ovoj nesreći jedna osoba je lakše povrijeđena.

- Zbog saobraćajne nezgode na magistralnom putu M‑17, na relaciji Bradina - Podorašac, saobraćaj je obustavljen do završetka policijskog uviđaja. Zbog velike frekvencije vozila formirane su duge kolone u oba smjera. Vozače molimo za strpljenje i razumijevanje - naveli su iz BIHAMK-a.