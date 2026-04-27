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TUŽILAŠTVO KS

Predložen pritvor osumnjičenima Inajetoviću i Veliću

Obojica osumnjičenih osuđivani su više puta za različita krivična djela

Almer Inajetović pucao na Sedreniku. Avaz / Facebook

S. S.

27.4.2026

Postupajući tužilac Tužilaštva KS predložio je Kantonalnom sudu u Sarajevu određivanje jednomjesečnog pritvora Almeru Inajetoviću (1983) i Anelu Veliću (1991). Inajetović je osumnjičen za krivično djelo pokušaj ubistva, dok je Velić osumnjičen za pomoć počinitelju nakon izvršenja krivičnog djela.

Pritvor Inajetoviću predložen je zbog opasnosti od bjekstva, opasnosti da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogao utjecati na svjedoke, prikriti dokaze, ponoviti krivično djelo i zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi osumnjičenog moglo doći do uznemirenja javnosti, dok je Veliću predložen zbog opasnosti od bjekstva i ponavljanja krivičnog djela.

Tužilaštvo KS tereti Inajetovića da je 24. aprila 2026. godine oko 19 sati i 25 minuta u bašti jednog ugostiteljskog objekta na Sedreniku, iz pištolja ispalio više metaka u braću koja su sjedila u bašti objekta. Nakon ranjavanja oštećenih, koji su zadobili jedan teže, drugi lakše povrede, osumnjičeni je pobjegao automobilom. U bijegu mu je pomogao osumnjičeni Velić koji ga je odvukao do Mostara kako bi izbjegao hapšenje zbog počinjenog krivičnog djela.

Inače, obojica osumnjičenih osuđivani su više puta za različita krivična djela.

# TUŽILAŠTVO KS
# PRITVOR
# ALMER INAJETOVIĆ
# ANEL VELIĆ
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