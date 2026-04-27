Almer Inajetović koji je pucao na Sedreniku branio se šutnjom

Almer Inajetović koji je pucao u petak večer u sarajevskom naselju Sedrenik branio se šutnjom tokom ispitivanja u Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo, saznaje portal "Avaza".

Inajetović se predao policiji u subotu poslijepodne. Ispitan je u MInistarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo nakon čega je predat u nadležnost Tužilaštva KS.

Postupajući tužilac Tužilaštva KS predložio je Kantonalnom sudu u Sarajevu određivanje jednomjesečnog pritvora Almeru Inajetoviću (1983) i Anelu Veliću (1991).