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"AVAZ" SAZNAJE

Almer Inajetović koji je pucao na Sedreniku branio se šutnjom

Inajetović se predao policiji u subotu poslijepodne

Almer Inajetović. Avaz

Piše: Amila Ovčina

27.4.2026

Almer Inajetović koji je pucao u petak večer u sarajevskom naselju Sedrenik branio se šutnjom tokom ispitivanja u Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo, saznaje portal "Avaza".

Inajetović se predao policiji u subotu poslijepodne. Ispitan je u MInistarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo nakon čega je predat u nadležnost Tužilaštva KS. 

Postupajući tužilac Tužilaštva KS predložio je Kantonalnom sudu u Sarajevu određivanje jednomjesečnog pritvora Almeru Inajetoviću (1983) i Anelu Veliću (1991). 

Inajetović je osumnjičen za krivično djelo pokušaj ubistva, dok je Velić osumnjičen za pomoć počinitelju nakon izvršenja krivičnog djela.

# PUCNJAVA
# SEDRENIK
# ALMER INAJETOVIĆ
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