Potvrđena optužnica Tužilaštva KS protiv Sanjina Avdića i drugih: Oštetili 32 firme u BiH za više od 800.000 KM

Općinski sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu Tužilaštva Kantona Sarajevo protiv Sanjina Avdića, Dženite Riđešić, Muhameda Osmanovića, Admira Šenderovića, Maide Avdić i Bariše Bejtovića.

Sanjin Avdić, Dženita Riđešić i Muhamed Osmanović optuženi su za krivično djelo učestvovanje u grupi ljudi u vezi sa krivičnim djelima prevara i prevara u privrednom poslovanju, dok su Admir Šenderović, Maida Avdić i Bariša Bejtović optuženi za krivično djelo prevara.

Sanjin Avdić, Dženita Riđešić i Muhamed Osmanović terete se da su od 2019. do 2024. godine djelovali kao kriminalna grupa koju Tužilaštvo KS tereti za prevare 32 firme širom Bosne i Hercegovine koje su oštetili za više od 800.000 KM.

Prema navodima iz optužnice, članovi grupe, na čijem je čelu bio Sanjin Avdić, imali su unaprijed određene uloge i zadatke. Djelovali su koordinisano, po uputama organizatora , s ciljem pribavljanja protivpravne imovinske koristi. Terete se da su oštećene dovodili u zabludu lažnim predstavljanjem i prikazivanjem poslovne saradnje, nakon čega su preuzimali robu veće vrijednosti bez namjere da je plate. Dakle, oštećene firme su im isporučivale robu nakon koje nisu nikada nisu naplatile svoja potraživanja. Osmanović je uglavnom imao ulogu posrednika u preuzimanju robe, dok je Sanjin Avdić organizirao narudžbe i komunikaciju sa oštećenim firmama. I ostalim optuženima Sanjin Avdić je omogućio pribavljanje nezakonite koristi lažnim prikazivanjem poslovne saradnje s oštećenim firmama.

U optužnici je postupajući tužilac predložio sudu oduzimanje imovinske koristi od optuženih u iznosu od 842.833,39 KM. Za glavni pretres sudu je predloženo saslušanje 136 svjedoka, 3 vještaka i izvođenje 1.052 materijalna dokaza.

Podizanju optužnice prethodila je kompleksna istraga Tužilaštva KS u saradnji sa MUP-om KS, MUP-om HNK, MUP-om ZDK, MUP-om USK, MUP-om SBK, MUP-om ZHK, MUP-om Republike Srpske i policijom Brčko Distrikta BiH a temeljem Zakona o pravnoj pomoći i saradnji u krivičnim stvarima između Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko Distrikta BiH.