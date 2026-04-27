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MJESTO MILETINA

U teškoj saobraćajnoj nesreći poginuo vozač

Automobilom udario u rasvjetni stub

Mjesto nesreće. ABC portal

Dž. R.

27.4.2026

U saobraćajnoj nezgodi koja se desila sinoć u mjestu Miletina, poginuo je vozač koji je automobilom udario u rasvjetni stub.

- 26.4.2026. godine, u 21,00 sati, dogodila se saobraćajna nezgoda u mjestu Miletina u kojoj je J.B. (1996) upravljajući vozilom Mini Cuper udario u rasvjetni stub. Na lice mjesta izišli su patrola policije, Hitna pomoć i pripadnici Vatrogasne jedinice Čitluk gdje je dežurni ljekar konstatovao smrt vozača. Upoznat je nadležni tužilac, izvršen uviđaj te preduzete sve potrebne mjere - saopćeno je iz MUP-a HNK.

# MUP HNK
# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
# MILETINA
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