U teškoj saobraćajnoj nesreći poginuo vozač

U saobraćajnoj nezgodi koja se desila sinoć u mjestu Miletina, poginuo je vozač koji je automobilom udario u rasvjetni stub.

- 26.4.2026. godine, u 21,00 sati, dogodila se saobraćajna nezgoda u mjestu Miletina u kojoj je J.B. (1996) upravljajući vozilom Mini Cuper udario u rasvjetni stub. Na lice mjesta izišli su patrola policije, Hitna pomoć i pripadnici Vatrogasne jedinice Čitluk gdje je dežurni ljekar konstatovao smrt vozača. Upoznat je nadležni tužilac, izvršen uviđaj te preduzete sve potrebne mjere - saopćeno je iz MUP-a HNK.