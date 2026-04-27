Poznat identitet Sarajke koja je uhapšena zbog droge, poIicija pronašla pet laboratorija za uzgoj

Osumnjičena Ilana Begić Balen predata je u nadležnost Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo.

Kako je potvrđeno iz ove ustanove, ona će biti zadržana 24 sata i u tom zakonskom roku postupajuća tužiteljica odlučit će o daljim mjerama.

Podsjećamo, riječ je o ženi koju je MUP KS uhapsio zbog droge. Akcija kodnog naziva "Aries" sprovedena je pod pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva KS.