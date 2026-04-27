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PREDATA U TUŽILAŠTVO KS

Poznat identitet Sarajke koja je uhapšena zbog droge, poIicija pronašla pet laboratorija za uzgoj

Kako je potvrđeno iz ove ustanove, ona će biti zadržana 24 sata i u tom zakonskom roku postupajuća tužiteljica odlučit će o daljim mjerama

Laboratorija droge - Avaz
Pronađeno pet laboratorija - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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A. O.

27.4.2026

Osumnjičena Ilana Begić Balen predata je u nadležnost Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo. 

Kako je potvrđeno iz ove ustanove, ona će biti zadržana 24 sata i u tom zakonskom roku postupajuća tužiteljica odlučit će o daljim mjerama.

Podsjećamo, riječ je o ženi koju je MUP KS uhapsio zbog droge. Akcija kodnog naziva "Aries" sprovedena je pod pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva KS.

- U izvršenim pretresima na području Ilidže i Novog Sarajeva, pronađeno je i oduzeto pet kompletnih indoor laboratorija za uzgoj i proizvodnju opojne droge marihuana sa više stotina stabljika, više od 2.700 grama suhe zeljaste materije koja asocira na opojnu drogu marihuana, digitalne vage, drobilice, različita oprema potrebna za rad laboratorija, te brojni drugi predmeti od interesa za istragu. Zbog postojanja osnova sumnje da je počinila krivično djelo Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, slobode je lišena I.B.B. (1995) iz Sarajeva - ranije je naveo MUP KS.

Osumnjičena je bila i u službenim prostorijama Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo na kriminalističkoj obradi.

# DROGA
# KANTONALNO TUŽILAŠTVO KS
# ILANA BEGIĆ BALEN
# AKCIJA "ARIES"
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