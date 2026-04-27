U nesreći u Hercegovini poginuo Josip Brkić: Udario u stub javne rasvjete

Ovog vikenda na bh. cestama svjedočili smo još jednoj saobraćajnoj nesreći sa smrtnim ishodom. U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u mjestu Miletina kod Čitluka poginuo je 30-godišnji muškarac.

Do nesreće je došlo u nedjelju, 26. aprila, oko 21 sat, kada je vozač J. B. (1996), upravljajući automobilom Mini Cooper, iz za sada nepoznatih razloga izgubio kontrolu nad vozilom i udario u stub javne rasvjete.

Prema nezvaničnim informacijama stradao je Josip Brkić iz Čapljine.

Na lice mjesta brzo su stigli policija, ekipa Hitne pomoći i vatrogasci iz Čitluka, ali uprkos njihovoj intervenciji, dežurni ljekar mogao je samo potvrditi smrt vozača.

O slučaju je obaviješten nadležni tužilac, dok su policijski službenici obavili uviđaj i preduzimaju dalje radnje kako bi se utvrdile sve okolnosti ove nesreće, potvrđeno je iz MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona.