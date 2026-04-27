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ČITLUK

U nesreći u Hercegovini poginuo Josip Brkić: Udario u stub javne rasvjete

O slučaju je obaviješten nadležni tužilac, dok su policijski službenici obavili uviđaj i preduzimaju dalje radnje kako bi se utvrdile sve okolnosti ove nesreće

Imao 30 godina. Facebook

S. S.

27.4.2026

Ovog vikenda na bh. cestama svjedočili smo još jednoj saobraćajnoj nesreći sa smrtnim ishodom. U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u mjestu Miletina kod Čitluka poginuo je 30-godišnji muškarac.

Do nesreće je došlo u nedjelju, 26. aprila, oko 21 sat, kada je vozač J. B. (1996), upravljajući automobilom Mini Cooper, iz za sada nepoznatih razloga izgubio kontrolu nad vozilom i udario u stub javne rasvjete.

Prema nezvaničnim informacijama stradao je Josip Brkić iz Čapljine.

Na lice mjesta brzo su stigli policija, ekipa Hitne pomoći i vatrogasci iz Čitluka, ali uprkos njihovoj intervenciji, dežurni ljekar mogao je samo potvrditi smrt vozača.

O slučaju je obaviješten nadležni tužilac, dok su policijski službenici obavili uviđaj i preduzimaju dalje radnje kako bi se utvrdile sve okolnosti ove nesreće, potvrđeno je iz MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona.

# ČITLUK
# JOSIP BRKIĆ
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