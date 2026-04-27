Već treći put novinarima zabranjeno izvještavanje sa suđenja Debevcu, Osmici i Pijuku

Glavni pretres u predmetu protiv optuženih suspendovanog predsjednika Suda BiH Ranka Debevca, bivšeg predsjednika Obavještajno-sigurnosne agencije BiH Osmana Mehmedagića i uposlenika Suda BiH Milisava Pijuka nastavljen je danas pred Posebnim odjelom za korupciju, organizirani i međukantonalni kriminal Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine.
Međutim, javnost je ponovo isključena, s obzirom na Rješenje Suda koje je doneseno 22.04.2026. godine.
Danas je planirano saslušanje svjedoka s imunitetom, koji na ranijem ročištu nije ispitan do kraja.
Podsjećamo, Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine 22.04.2026. odbio je prijedlog POSKOK-a da se optuženom suspendovanom predsjedniku Suda BiH Ranku Debevcu i bivšem predsjedniku Obavještajno-sigurnosne agencije BiH (OSA-e) Osmanu Mehmedagiću odrede mjere zabrane.
Kako je za "Avaz" ranije potvrđeno iz Federalnog tužilaštva, odbijen je prijedlog te je uložena žalba.
Vrhovni sud je odbio prijedlog POSKOK-a da se Debevcu izreknu mjere zabrane napuštanja države i oduzimanja putnih isprava. Podsjetit ćemo da Debevec ima državljanstvo Španije.
Mehmedagiću je bila predložena mjera zabrane kontakta sa svjedocima.
Debevec je optužen za zloupotrebu položaja ili ovlaštenja, krivotvorenje službene isprave, primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu utjecajem, neovlašteno prisluškivanje i zvučno ili optičko snimanje, te zbog lažnog predstavljanja i kršenja Zakona o ravnopravnosti spolova BiH. Optužen je i da je naložio uposleniku Suda BiH, raspoređenom na radno mjesto saradnika za zaštitu tajnih podataka, da iz službenih knjiga Suda izbriše ili uništi podatke o izdatim nalozima i odlukama u spisima.
Mehmedagić se tereti se za krivotvorenje službene isprave, kao i za zloupotrebu položaja ili ovlaštenja, dok je Pijuk s Debevcem, obuhvaćen tačkom optužnice koja ih tereti za neovlašteno prisluškivanje i zvučno ili optičko snimanje, za lažno predstavljanje i kršenje Zakona o ravnopravnosti spolova BiH.
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