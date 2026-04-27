Već treći put novinarima zabranjeno izvještavanje sa suđenja Debevcu, Osmici i Pijuku

Glavni pretres u predmetu protiv optuženih suspendovanog predsjednika Suda BiH Ranka Debevca, bivšeg predsjednika Obavještajno-sigurnosne agencije BiH Osmana Mehmedagića i uposlenika Suda BiH Milisava Pijuka nastavljen je danas pred Posebnim odjelom za korupciju, organizirani i međukantonalni kriminal Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine.

Međutim, javnost je ponovo isključena, s obzirom na Rješenje Suda koje je doneseno 22.04.2026. godine.

Danas je planirano saslušanje svjedoka s imunitetom, koji na ranijem ročištu nije ispitan do kraja.