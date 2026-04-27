Određen pritvor pedofilu (49) iz Brčkog: Sumnjiči se za spolni odnos s djetetom

Apelacioni sud Brčko distrikta BiH uvažio je ponovnu žalbu Tužilaštva Brčko distrikta BiH i dana 24. aprila 2026. godine u cijelosti preinačio Rješenje Osnovnog suda Brčko distrikta BiH kojim je odbijen prijedlog za određivanje pritvora licu M.R. (49) iz Brčkog. Preinačenjem ovog Rješenja, Apelacioni sud Brčko distrikta BiH je kao drugostepeni sud na osnovu člana 131. u vezi sa članom 134. Zakona o krivičnom postupku Brčko distrikta BiH odredio pritvor licu M.R. (49) u trajanju od jednog mjeseca zbog postojanja osnovane sumnje u izvršenje krivičnog djela i posebnih pritvorskih razloga iz člana 132. stav 1) tačka b) i d) istog zakona. Osumnjičeni M.R. je lišen slobode dana 25. aprila 2026. godine.

Podsjetimo, Policija Brčko distrikta BiH je pod nadzorom Tužilaštva Brčko distrikta BiH provela niz istražnih radnji kojima je potvrđeno postojanje osnova sumnje da je lice M.R. (49)* izvršilo krivično djelo iz člana 207d. stav 4) u vezi sa stavom (1) i (2) Krivičnog zakona Brčko distrikta BiH, pa je dana 17. aprila 2026. godine istog lišila slobode. Tužilaštvo Brčko distrikta BiH je nakon izvršenog ispitivanja podnijelo nadležnom sudu prijedlog za određivanje pritvora zbog postojanja naročitih okolnosti koje ukazuju da će osumnjičeni ometati krivični postupak utjecajem na svjedoke koji žive sa njim u istoj kući, te da bi puštanje na slobodu imenovanog lica rezultiralo stvarnom prijetnjom narušavanja javnog reda.

U ovoj pravnoj stvari, Osnovni sud Brčko distrikta BiH dva puta je odbio prijedlog za određivanje pritvora licu M.R. cijeneći da nisu ostvareni posebni pritvorski razlozi, pa je Apelacioni sud Brčko distrikta BiH nakon ponovne žalbe Tužilaštva Brčko distrikta BiH u skladu sa svojim nadležnostima sam meritorno odlučio. U daljem toku istrage, Tužilaštvo Brčko distrikta BiH će nastaviti da poduzima sve raspoložive istražne radnje u cilju potpunog rasvjetljavanja svih važnih okolnosti za ovo krivično djelo i prikupljanja dovoljno dokaza za donošenje konačne tužilačke odluke u ovom predmetu.