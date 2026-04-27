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Vozač ubica udario troje ljudi, vozači poslali vapaj: "Tamni Ford vozi 130 u suprotnom smjeru!"

Ekipe Hitne pomoći izašle su na mjesto nesreće i konstatovale smrt kod tri učesnika saobraćajne nesreće

Mjesto nesreće. Pink

M. Až.

27.4.2026

Neposredno prije teške saobraćajne nesreće koja se dogodila na autoputu Šabac–Ruma kod Hrtkovaca, jedan vozač je u Viber grupi "Viber Patrole" upozorio ostale učesnike u saobraćaju na automobil koji se kreće u suprotnom smjeru.

- Autoput od Šapca ka Rumi čovjek vozi u kontra smjeru 130 pazite se!!! Ford tamno sive boje - napisao je jedan vozač samo nekoliko minuta prije nego što je došlo do nesreće.

Prema prvim informacijama do kojih je došao Telegraf.rs, nesreća se dogodila na dionici puta pred isključenje za Rumu kod sela Hrtkovci, kada je vozač automobila marke "Ford" ušao na pogrešno uključenje i završio u suprotnom smjeru.

Ekipe Hitne pomoći izašle su na mjesto nesreće i konstatovale smrt kod tri učesnika saobraćajne nesreće, dok je najmanje dvoje ljudi dobilo ljekarsku pomoć na mjestu nesreće.

# SRBIJA
# NESREĆA
# RUMA
# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
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