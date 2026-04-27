Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

UŽAS

Objavljene prve fotografije s mjesta nesreće: Vozio u suprotnom smjeru, poginule tri osobe

Oba vozila pretrpjela su veliku materijalnu štetu, dok su na licu mjesta život izgubile tri osobe, a dvije su povrijeđene

Mjesto nesreće. 192_rs/Instagram

M. Až.

27.4.2026

Teška saobraćajna nesreća dogodila se danas oko 13 sati na autoputu Šabac–Ruma, kod petlje Hrtkovci, kada je, prema sumnjama, vozač automobila marke "Ford" vozio u suprotnom smjeru brzinom od 130 kilometara na sat, prenosi Telegraf.

Kako je ranije objavio Telegraf.rs, pretpostavlja se da je vozač pogriješio uključenje i tako završio u suprotnoj traci, a u nesreći je učestvovalo i vozilo marke "Golf" crne boje.

Na fotografijama s mjesta nesreće, koje je objavila Instagram stranica "192", vidi se da su oba vozila pretrpjela veliku materijalnu štetu, dok su na licu mjesta život izgubile tri osobe, a dvije su povrijeđene.

Na terenu se nalaze policija, vatrogasci i ekipe hitne pomoći, dok je saobraćaj obustavljen u smjeru ka Rumi. Stanje povrijeđenih za sada nije poznato.

Kako se navodi na Instagram stranici "192", nekoliko trenutaka prije stravične nesreće stiglo je upozorenje u Viber grupu "Patrole 015", koja prati dešavanja u saobraćaju u Mačvi.

# SRBIJA
# NESREĆA
# RUMA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.