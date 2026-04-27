Objavljene prve fotografije s mjesta nesreće: Vozio u suprotnom smjeru, poginule tri osobe

Teška saobraćajna nesreća dogodila se danas oko 13 sati na autoputu Šabac–Ruma, kod petlje Hrtkovci, kada je, prema sumnjama, vozač automobila marke "Ford" vozio u suprotnom smjeru brzinom od 130 kilometara na sat, prenosi Telegraf.
Kako je ranije objavio Telegraf.rs, pretpostavlja se da je vozač pogriješio uključenje i tako završio u suprotnoj traci, a u nesreći je učestvovalo i vozilo marke "Golf" crne boje.
Na fotografijama s mjesta nesreće, koje je objavila Instagram stranica "192", vidi se da su oba vozila pretrpjela veliku materijalnu štetu, dok su na licu mjesta život izgubile tri osobe, a dvije su povrijeđene.
Na terenu se nalaze policija, vatrogasci i ekipe hitne pomoći, dok je saobraćaj obustavljen u smjeru ka Rumi. Stanje povrijeđenih za sada nije poznato.
Kako se navodi na Instagram stranici "192", nekoliko trenutaka prije stravične nesreće stiglo je upozorenje u Viber grupu "Patrole 015", koja prati dešavanja u saobraćaju u Mačvi.