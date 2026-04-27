Zločini zgrozili kompletnu državu: U tri dana stradalo pet osoba, dvije ranjene, maloljetnik silovao sestru s potekoćama u razvoju

U svega nekoliko dana, od srijede, Bosnu i Hercegovinu je pogodio niz nezampćenih zločina.

Prvo je u srijedu muškarac koji je živio u Goraždu odveo svoje dvogodišnje dijete u rodno selo Kabernik, pa na mjestu gdje su ruševine kuće objesio ga.

On je navodno komunicirao s porodicom, pa su oni alarmirali policiju, ali dok su došli na lice mjesta, već je bilo kasno. Osim tijela dijeta, u blizini su pronašli i njegovo tijelo. Na kraju se i on objesio.

Isti dan u selu Brda kod Srebrenika Zaim Buljubašić je nožem usmrtio suprugu Indiru, a onda se objesio na drvo oraha ispred kuće.

U četvrtak su pripadnici MUP-a TK uhapsili majku i njenog maloljetnog sina, nju zbog ubistva i pokušaja ubistva, a njega zbog silovanja.

Kako je ranije objavio portal "Avaza" maloljetnik se tereti za silovanje trudne sestre koja ima poteškoće u razvoju. Njegova majka se tereti za ubistvo i pokušaj ubistva kćerke s poteškoćama u razvoju. Naime, ona se tereti da je s balkona bacila svoju kćerku, a tom prilikom je stradalo njeno nerođeno dijete. Žrtva silovanja je bila u poodmakloj fazi trudnoće.