Zločini zgrozili kompletnu državu: U tri dana stradalo pet osoba, dvije ranjene, maloljetnik silovao sestru s potekoćama u razvoju

U svega nekoliko dana, od srijede, Bosnu i Hercegovinu je pogodio niz nezampćenih zločina.
ŠTA SE DEŠAVA
Isti dan u selu Brda kod Srebrenika Zaim Buljubašić je nožem usmrtio suprugu Indiru, a onda se objesio na drvo oraha ispred kuće
Mjesto zločina u Srebreniku. Avaz
U svega nekoliko dana, od srijede, Bosnu i Hercegovinu je pogodio niz nezampćenih zločina.
Prvo je u srijedu muškarac koji je živio u Goraždu odveo svoje dvogodišnje dijete u rodno selo Kabernik, pa na mjestu gdje su ruševine kuće objesio ga.
On je navodno komunicirao s porodicom, pa su oni alarmirali policiju, ali dok su došli na lice mjesta, već je bilo kasno. Osim tijela dijeta, u blizini su pronašli i njegovo tijelo. Na kraju se i on objesio.
Isti dan u selu Brda kod Srebrenika Zaim Buljubašić je nožem usmrtio suprugu Indiru, a onda se objesio na drvo oraha ispred kuće.
U četvrtak su pripadnici MUP-a TK uhapsili majku i njenog maloljetnog sina, nju zbog ubistva i pokušaja ubistva, a njega zbog silovanja.
Kako je ranije objavio portal "Avaza" maloljetnik se tereti za silovanje trudne sestre koja ima poteškoće u razvoju. Njegova majka se tereti za ubistvo i pokušaj ubistva kćerke s poteškoćama u razvoju. Naime, ona se tereti da je s balkona bacila svoju kćerku, a tom prilikom je stradalo njeno nerođeno dijete. Žrtva silovanja je bila u poodmakloj fazi trudnoće.
Nakon toga je u petak navečer Almer Inajetović u bašti restorana "Minjo" na Sedreniku ranio braću Nihada i Nedima Livnjaka.
FINANSIJSKA PODRŠKA
NEZAPAMĆENE GUŽVE