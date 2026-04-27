Novi detalji tragedije kod Rume: Vozača koji ih je odvezao u smrt kontaktirali preko aplikacije za prijevoz

Vozač automobila marke Ford poginuo je na licu mjesta nakon što je vozio u suprotnom smjeru na autoputu Šabac–Ruma i direktno se sudario s vozilom marke Golf. U tom vozilu su na licu mjesta stradali mladić i djevojka, dok je vozač "Golfa" preminuo u bolnici u Sremskoj Mitrovici.

- U Golfu su bili mladić i djevojka koji su poginuli na licu mjesta, a ni vozaču Forda nije bilo spasa. Vozač Golfa u veoma teškom stanju prebačen je u bolnicu, gdje je, nažalost, podlegao povredama - rekao je izvor, dodajući da je još jedna osoba iz Golfa prevezena u šabačku bolnicu.

Prema nezvaničnim informacijama, mladić i djevojka koji su stradali koristili su usluge prijevoza preko jedne popularne aplikacije i tako stupili u kontakt s vozačem koji ih je prevozio, neposredno prije tragedije, prenosi Telegraf.

- Riječ je o mladim ljudima, tragedija je ogromna. Vozač Golfa imao je 24 godine, a i mladić i djevojka su bili mlađe životne dobi - naveo je sagovornik.

Podsjećamo, na autoputu Šabac–Ruma oko 13 sati dogodila se teška saobraćajna nesreća nakon što je uočen automobil koji se kretao u suprotnom smjeru.

Prema navodima očevidaca, riječ je o tamnosivom vozilu marke Ford koje je velikom brzinom, navodno i do 130 kilometara na sat, ušlo u pogrešan smjer, dok su vozači ranije upozoravali na opasnost.