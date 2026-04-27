Bivša kandidatkinja DF-a proizvodila drogu u pet laboratorija

Policijski službenici Odjeljenja za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga, pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, proveli su operativnu akciju kodnog naziva "Aries". U fokusu istrage našla se Ilana Begić-Balen (1995.), bivša politička kandidatkinja, kod koje je, prema navodima, otkrivena opsežna infrastruktura za proizvodnju narkotika.

Tokom pretresa stambenih objekata na području Ilidže i Novog Sarajeva, policija je pronašla i oduzela pet kompletnih zatvorenih "indoor" laboratorija za uzgoj marihuane. Zaplijenjene su stotine stabljika kanabisa, više od 2.700 grama suhe biljne materije, digitalne vage, drobilice, kao i oprema korištena za laboratorijsku proizvodnju droge.

Višestruka povratnica

Ilana Begić-Balen je, prema policijskim podacima, i ranije bila evidentirana zbog sličnih krivičnih djela. Tokom 2025. godine uhapšena je u okviru akcije "White Widow", kada je kod nje pronađena veća količina različitih narkotika, uključujući oko 700 grama marihuane, više od 250 grama amfetamina (spid), tablete ekstazija, kao i pakovanja heroina, kokaina i LSD-a.

Aktuelno lišenje slobode izvršeno je zbog postojanja osnova sumnje da je počinila krivično djelo "Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga". Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo potvrđeno je da su svi oduzeti predmeti predati kao dokazni materijal za dalji sudski postupak.

Politički neuspjeh

Pažnju javnosti dodatno je privukla činjenica da se Begić-Balen ranije bavila politikom. Na lokalnim izborima 2024. godine bila je kandidatkinja za Općinsko vijeće Novo Sarajevo ispred Demokratske fronte.

Prema rezultatima izbora, osvojila je svega 15 glasova, što je ukazivalo na izostanak podrške birača. Dvije godine kasnije, njena biografija dobija potpuno drugačiji tok — od političke kandidatkinje do osumnjičene u istrazi o proizvodnji i distribuciji narkotika u Sarajevu.