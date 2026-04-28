Prijetio medicinarima, službenika pljuvao i udarao rukama i nogama: Uhapšen državljanin BiH u Italiji

Muškarac iz Bosne i Hercegovine priveden je nakon incidenta u urgentnom centru u Riminiju, u Italiji, zbog čega je intervenisala i policija. Incident se dogodio 26. aprila u ranim jutarnjim satima, kada je, prema navodima, muškarac napao medicinsko osoblje i službenika obezbjeđenja.

Prema izvještajima, napadač je bio toliko nasilan da su se radnici bili primorani zabarikadirati unutar trijažnog odjeljenja. Situacija je zahtijevala hitnu intervenciju Državne policije, koja je uspjela uspostaviti red u zdravstvenoj ustanovi.

Incident je izazvao veliki strah među prisutnima, a na kraju je završio hapšenjem muškarca koji je, kako navode italijanski mediji, već bio poznat policiji u Riminiju. Protiv njega su podnesene prijave za nanošenje tjelesnih povreda, oštećenje imovine i pružanje otpora službenim licima. Ključnu ulogu imale su patrolne jedinice koje su brzo reagovale nakon dojave u operativni centar.

Muškarac sada čeka suđenje po hitnom postupku, navode mediji u Italiji.

Policija je intervenisala nakon dojave o osobi koja je pravila nered u bolnici. Po dolasku na lice mjesta, policajci su prepoznali muškarca koji im je, kako se navodi, već bio poznat i kojem su nekoliko dana ranije izrečene dvije preventivne mjere.

Kada je patrola stigla, medicinsko osoblje i obezbjeđenje sklonili su se u trijažni prostor, vidno uplašeni. Uz poteškoće, policajci su uspjeli savladati i izvesti agresivnog muškarca iz odjeljenja hitne pomoći te ga sprovesti u policijsku upravu.

Prema izjavama svjedoka, muškarac se nakon buđenja u ustanovi počeo verbalno obraćati i prijetiti medicinskom osoblju, a potom je napao službenika obezbjeđenja, pljuvao ga, udarao rukama i nogama, te oštetio staklo trijaže udarcem.