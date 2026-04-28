Akcija "Oganj" u Brčkom: Trojici osumnjičenih određen pritvor zbog droge, oružja i paljenja vozila

Na prijedlog Tužilaštva Brčko distrikta BiH, Osnovni sud Brčko distrikta BiH odredio je jednomjesečni pritvor za tri lica M.B. (36), N.P. (29) i D.J. (29) svi iz Brčko distrikta BiH zbog postojanja osnovane sumnje da su izvršili krivična djela “Oštećenje tuđe stvari“, „Izazivanje opšte opasnosti“, „Učestvovanje u grupi ljudi koja počini krivično djelo“, „Nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija“, „Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga“ i „Neovlaštena nabavka, držanje oružja ili prodaja oružja ili bitnih dijelova za oružje“.

U pogledu posebnih pritvorskih razloga, Osnovni sud Brčko distrikta BiH utvrdio je postojanje naročitih okolnosti koje ukazuju da će osumnjičeni ometati krivični postupak uticajem na svjedoke, saučesnike ili prikrivače, kao i postojanje okolnosti koje opravdavaju bojazan da će osumnjičeni D.J. (29) boravkom na slobodi ponoviti krivična djela, a za ta krivična djela se može izreći kazna zatvora tri godine ili teža kazna.

Podsjetimo, nakon uspješno realizovane operativne akcije kodnog naziva „OGANJ“, službenici Policije Brčko distrikta BiH lišili su slobode tri lica: M.B. (36), N.P. (29) i D.J. (29) zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili više krivičnih djela, između ostalih i krivična djela povezana sa paljenjem privatnog motornog vozila u stambenom naselju „Š“ u noći 11./12. marta 2026. godine, a koja su u prethodnom periodu izazvala određenu uznemirenost građana Brčko distrikta BiH.

Cijeneći vrstu, prirodu i brojnost krivičnih djela za koja su navedena lica osumnjičena, kao i činjenice da je u toku istražnih radnji pronađena automatska puška modela “M70“ sa pripadajućim okvirom i 30 komada municije kalibra 7,62x39 mm, pištolj marke „CZ-PARA“ kalibra 9 mm sa pripadajućim okvirom i 28 komada municije 9 mm, zatim opojna droga „Kokain“ mase 22,9 grama, opojna droga „Amfetamin-Speed“ mase 17,09 grama, opojna droga „Marihuana“ mase 1,4 grama, digitalne vage za precizno mjerenje i drugi predmeti, Tužilaštvo Brčko distrikta BiH zaključuje da je određivanje pritvora navedenim licima jedina mjera kojom se može osigurati uspješno vođenje krivičnog postupka.