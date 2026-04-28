Dragoljubu Kunarcu ukinut kućni pritvor: Može se slobodno kretati po Foči gdje je počinio ratne zločine

Državni sud je Dragoljubu Kunarcu, optuženom za zločine u Foči, izmijenio mjeru zabrane napuštanja boravišta na način da mu je, umjesto kućnog pritvora, ograničeno kretanje na području općine, potvrđeno je za Detektor.

Iz Suda su pojasnili da je optuženom za zločine u Foči i dalje zabranjeno putovanje, sastajanje sa određenim osobama, te da je obavezan javljati se nadležnoj policijskoj stanici tri puta sedmično.

Kunarac je na nedavnom ročištu kazao da je 28 godina proveo u zatvoru i da je imao dva sata da prošeta, a da “sada nema ništa i da smatra da to nije korektno".

On je u februaru ove godine prebačen u Bosnu i Hercegovinu iz Njemačke, gdje je bio na odsluženju 28-godišnje kazne zatvora, na koju ga je osudio Haški tribunal za više silovanja te za porobljavanje dvije žene koje je potpuno lišio kontrole nad njihovim životima i prema njima postupao kao prema svom vlasništvu.

Trenutno mu se sudi za zločine u Foči. Prema optužnici, Kunarac je u svojstvu komandira specijalne jedinice tzv. "Vojske Republike Srpske" (VRS) zvane “Žaga”, s drugim uniformisanim i naoružanim pripadnicima “Žagine” jedinice, 27. i 28. jula 1992. s područja sela i zaselaka Kobilja Ravan, Luke i Falovići – Potpeće, u okviru progona, učestvovao u ubistvima najmanje šest osoba, te mučenju i nanošenju snažne fizičke i psihičke patnje zarobljenim civilima, kao i deportaciji civilnog stanovništva bošnjačke nacionalnosti. Kunarac se tereti i da je, prilikom napada na civile bošnjačke nacionalnosti, učestvovao u paljenju kuća i imovine.