Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

STRAVIČAN SLUČAJ U BIH

Drugostepena presuda: Muškarac dobio 8 godina i 8 mjeseci zatvora zbog obljube maloljetnice i zloupotrebe droga

U kaznu se uračunava vrijeme provedeno u pritvoru

Obljuba sa djetetom mlađim od 15 godina. Screenshot

A. O.

28.4.2026

Vrhovni sud Republike Srpske pravosnažno je osudio muškarca D.K. iz Doboja na osam godina i osam mjeseci zatvora zbog obljube djeteta mlađeg od 15 godina i omogućavanja uživanja opojnih droga.

Iz Vrhovnog suda RS saopćeno je da su kao neosnovane odbijene žalbe okružnog javnog tužioca u Doboju i branioca optuženog, te je potvrđena presuda Okružnog suda u Doboju od 22. avgusta 2025. godine.

Optuženi je oglašen krivim za krivična djela omogućavanje uživanja opojnih droga u sticaju sa krivičnim djelom obljuba sa djetetom mlađim od 15 godina i osuđen je na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od osam godina i osam mjeseci zatvora.

U kaznu se uračunava vrijeme provedeno u pritvoru.

# DOBOJ
# OBLJUBA
# VRHOVNI SUD REPUBLIKE SRPSKE
# DIJETE
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (2)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.