Drugostepena presuda: Muškarac dobio 8 godina i 8 mjeseci zatvora zbog obljube maloljetnice i zloupotrebe droga

Vrhovni sud Republike Srpske pravosnažno je osudio muškarca D.K. iz Doboja na osam godina i osam mjeseci zatvora zbog obljube djeteta mlađeg od 15 godina i omogućavanja uživanja opojnih droga.

Iz Vrhovnog suda RS saopćeno je da su kao neosnovane odbijene žalbe okružnog javnog tužioca u Doboju i branioca optuženog, te je potvrđena presuda Okružnog suda u Doboju od 22. avgusta 2025. godine.

Optuženi je oglašen krivim za krivična djela omogućavanje uživanja opojnih droga u sticaju sa krivičnim djelom obljuba sa djetetom mlađim od 15 godina i osuđen je na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od osam godina i osam mjeseci zatvora.

U kaznu se uračunava vrijeme provedeno u pritvoru.