"Avaz" saznaje: Almeru Inajetoviću i Anelu Veliću određen pritvor

Almeru Inajetoviću koji se sumnjiči za pokušaj ubistva i njegovom pomagaču Anelu Veliću, određen je jednomjesečni pritvor, saznaje "Avaz". Odluku o pritvoru je donijela sutkinja Kantonalnog suda u Sarajevu Jasmina Sazdovski. Inajetović je uhapšen zbog pucnjave koja se dogodila prošle sedmice, u petak, 24.04.2026. godine u ulici Sedrenik, u Sarajevu, prilikom čega su dvojica braće Nedim i Nihad Livnjak ranjeni. Jedan je teže, dok je drugi lakše povrijeđen.

Podsjetit ćemo, pritvor Inajetoviću bio je predložen zbog opasnosti od bjekstva, opasnosti da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogao utjecati na svjedoke, prikriti dokaze, ponoviti krivično djelo i zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi osumnjičenog moglo doći do uznemirenja javnosti, dok je Veliću bio predložen zbog opasnosti od bjekstva i ponavljanja krivičnog djela.