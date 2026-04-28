Drama na cesti kod Prozora: Presreli vozača i uz prijetnje mu oteli dres

Policijskoj stanici Prozor-Rama obratio se K.B. (1990.) iz Prozora 25. aprila 2026. godine oko 19:10 sati.

On je naveo da su ga, dok se svojim vozilom kretao magistralnom cestom M-16.2 presrele četiri njemu nepoznate muške osobe u putničkom vozilu marke Golf.

Kako je potvrđeno za „Avaz“ iz Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona, navedene osobe su izašle iz vozila, prišle njegovom automobile te mu, uz upućivanje usmenih prijetnji oduzele dres sportskog kluba, nakon čega su se udaljile u nepoznatom smjeru.

- Tom prilikom nije bilo fizičkog kontakta. Operativnim radom na terenu policijski službenici identificirali su jednu osobu koja se dovodi u vezu s navedenim događajem, I.Š. (1995.), koja je lišena slobode i kriminalistički obrađena – navode iz MUP-a HNK.

O svemu je obaviješten nadležni tužilac, pod čijim nadzorom policijski službenici poduzimaju daljnje mjere i radnje s ciljem potpunog rasvjetljavanja događaja i identificiranja ostalih učesnika.