U Hrvatskoj uhapšen pripadnik Škaljarskog klana s Interpolove potjernice

U Hrvatskoj je jučer, po potjernici Interpola Podgorica, uhapšen 28-godišnji pripadnik visokorizične kriminalne grupe iz Crne Gore, za koju Specijalno državno tužilaštvo sumnjiči da je na teritoriji Crne Gore izvršila šest ubistava.

Osumnjičeni se nalazio u bjekstvu od 21. aprila ove godine, a RTCG neslužbeno doznaje da je riječ o Vuku Lakićeviću, navodnom pripadniku Škaljarskog klana.

- Za njim se tragalo zbog obezbjeđenja njegovog prisustva u krivičnom postupku koji se protiv njega vodi pred Specijalnim državnim tužilaštvom zbog sumnje da je počinio krivična djela stvaranja kriminalne organizacije i teškog ubistva u saizvršilaštvu - saopćeno je iz Uprave policije Crne Gore.

Kako se navodi, sumnja se da je bio dio organizovane kriminalne grupe koja je ranije procesuirana zbog šest krivičnih djela protiv života i tijela počinjenih u periodu od 2017. do 2019. godine u Crnoj Gori.

Najavljeno je da će Vuk Lakićević biti sproveden sudiji za istragu u Slavonskom Brodu.

- Službenici Uprave policije nastavljaju intenzivne aktivnosti u oblasti razmjene informacija, kao i lociranja i lišavanja slobode međunarodno traženih osoba. Posebnu zahvalnost ovom prilikom izražavamo hrvatskim kolegama na brzoj reakciji nakon dobijanja operativnih i obavještajnih informacija o visokoprofilnim osobama - navodi se u saopćenju.

Škaljarski klan je jedna od dvije suprotstavljene kriminalne grupe iz Kotora u Crnoj Gori, nastala nakon raskola unutar ranije jedinstvene organizacije povezane s krijumčarenjem kokaina.

Sukob s kavačkim klanom, koji traje od oko 2014. godine, prerastao je u niz likvidacija i obračuna širom Evrope i regiona.