Uznemirujući snimak / Vozač na pješačkom "pokupio" majku i bebu u kolicima

Kako se navodi na Instagram profilu Podgorički vremeplov, nesreća na pješačkom prelazu, srećom, prošla je bez povreda za majku i dijete.

Iz Crne Gore stiže uznemirujući snimak saobraćajne nesreće koja se dogodila u Ulcinju.

Prema dostupnim informacijama, do nesreće je došlo tokom prelaska ulice na pješačkom prelazu kada je na ženu koja je gurala kolica s djetetom naletjelo vozilo.

Samo zahvaljujući spletu okolnosti sve se završilo bez povreda. Međutim, na snimku se čini drugačije, jer žena koju je udario automobil marke "Renault Mégane" ima poteškoća da se podigne.

Snimak je izazvao oštre reakcije i brojne osude na društvenim mrežama.

- Apel za policiju. U Ulcinju se baš ovako vozi, niko ne poštuje pješački prelaz. Za njih to ne postoji - navodi se u jednom od komentara.

Drugi korisnik bio je još oštriji:

- I kroz Podgoricu možeš stajati pet minuta da bi prešao pješački, Bože sačuvaj da bi neko stao i propustio pješaka… nekulturni ljudi, uvijek im se žuri.

Uslijedio je i komentar koji je izazvao najviše pažnje:

- Svi koji naprave prekršaj na ponovno polaganje, drugi prekršaj oduzimanje vozačke na dvije godine i opet na polaganje.