Ovo je Siniša kome je presudio rođeni brat: Majka je po povratku iz prodavnice zatekla stravičan prizor

Sinišu T. usmrtio je njegov rođeni brat Radovan T., koji je nakon toga pucao u sebe u Staparima kod Sombora.

Prema prvim informacijama, tragedija se dogodila u kući njihove majke, penzionisane vaspitačice, koju su sinovi neposredno prije zločina poslali u prodavnicu, prenosi Telegraf.

Iskoristili odsustvo majke

Braća, koja nisu živjela zajedno — Siniša je bio mještanin Stapara, dok je Radovan živio u Apatinu — došla su jutros u posjetu majci koja živi sama.

- Jutros su majku poslali u prodavnicu i tada se desilo ovo zlo. Radovan je pucao u Sinišu i usmrtio ga na licu mjesta, a potom je pucao i u sebe - kazale su komšije.

Majka je po povratku iz prodavnice zatekla stravičan prizor, nakon čega su je rođaci odveli kod komšija. Kako se navodi, žena je u stanju teškog šoka i pod nadzorom je porodice.

Preminuo u bolnici

Radovan T. je nakon pokušaja samoubistva sa teškim povredama hitno prebačen u Klinički centar Vojvodine u Novom Sadu, gdje je kasnije preminuo.

Motiv još nepoznat

Iako komšije navode da su braća imala povremene nesuglasice kao i u svakoj porodici, ističu da ništa nije ukazivalo na ovakav ishod. Mještani tvrde da između njih nije postojala ozbiljna svađa.

Ubijeni Siniša se do nedavno bavio i lokalnom politikom.