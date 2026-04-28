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ŠTRAJK GLAĐU

Dvojica pritvorenika upućena u UKC Tuzla zbog lošeg zdravstvenog stanja

Stjenice i žohari su sve brojniji. Prostorije nisu krečene više od 3 godine, rekao je Tomić

KPZ Tuzla. Facebook

Piše: Amila Ovčina

28.4.2026

Dvojica pritvorenika Kazneno-popravnog zavoda Tuzla, upućena su u UKC Tuzla zbog lošeg zdravstvenog stanja, saznaje “Avaz”.

Već par dana, nekoliko zatvorenika i pritvorenika stupilo je u štrajk glađu, a prema ranijim informacijama našeg medija, razlog tome je, jer ne dobijaju lijekove.

Kako je za naš medij potvrdio advokat Duško Tomić, jučer i danas je bio u zatvoru u Tuzli, navodeći kako je stvar ozbiljna.

- Prijeti se štrajkačima, zastrašuju se da prekinu štrajk i ništa se ne čini da se higijenski uslovi poprave. Stjenice i žohari su sve brojniji. Prostorije nisu krečene više od 3 godine. Skratili su pritvorenicima šetnju sa 2 sata na sat. Zanemaruje se da su pritvorenici, zbog pretpostavke nevinosti, posebno zaštićeni.

Jučer je direktor zatvora odbio razgovor sa sudijom iz Gračanice, ali i sa advokatima, tražeći pismenu prepisku. Mog klijenta sutra vode u bolnicu na Gradinu. Veoma je blijed, iscrpljen i usporen. Ovo ništa ne valja - kaže advokat Duško Tomić za “Avaz”.

Dodao je da zatvorske vlasti u Tuzli svojim negiranjem problema rizikuju da nastupe još veći problemi.

# KPZ TUZLA
# DUŠKO TOMIĆ
# ŠTRAJK GLAĐU
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