Sudar tri automobila u Žepču: Žena povrijeđena, saobraćaj potpuno obustavljen

U sudaru tri automobila na magistralnoj cesti M-17.1 Žepče-Zavidovići povrijeđena je žena, saznaje „Avaz“.

Kako je za naš medij potvrđeno iz MUP-a ZDK, nesreća se dogodila u 07:30 sati, u mjestu Bistrica, općina Žepče.

- U nesreći su učestvovala tri putnička motorna vozila Škoda, Seat i Passat. Jedna ženska osoba je zadobila povrede iz vozila Passat i prevezena je u Dom zdravlja Žepče zbog pružanja medicinske pomoći i utvrđivanja stepena povreda – rečeno je za „Avaz“.

Saobraćaj je u potpunosti obustavljen i policija je na terenu.