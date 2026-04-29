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"AVAZ" SAZNAJE

Sudar tri automobila u Žepču: Žena povrijeđena, saobraćaj potpuno obustavljen

U nesreći su učestvovala tri putnička motorna vozila Škoda, Seat i Passat, rečeno je za "Avaz"

Stvorila se kolona vozila. Čitatelj

Piše: Amila Ovčina

29.4.2026

U sudaru tri automobila na magistralnoj cesti M-17.1 Žepče-Zavidovići povrijeđena je žena, saznaje „Avaz“.

Kako je za naš medij potvrđeno iz MUP-a ZDK, nesreća se dogodila u 07:30 sati, u mjestu Bistrica, općina Žepče.

- U nesreći su učestvovala tri putnička motorna vozila Škoda, Seat i Passat. Jedna ženska osoba je zadobila povrede iz vozila Passat i prevezena je u Dom zdravlja Žepče zbog pružanja medicinske pomoći i utvrđivanja stepena povreda – rečeno je za „Avaz“.

Saobraćaj je u potpunosti obustavljen i policija je na terenu.

# ŽEPČE
# MUP ZDK
# ZAVIDOVIĆI
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