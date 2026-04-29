Pripadnici UKP-a i Odeljenja za suzbijanje krvnih delikata identifikovali su i uhapsili L. Č. (22) svega nekoliko sati nakon svirepog ubistva u Ulici Jurija Gagarina na Novom Beogradu.

Stravičan zločin koji se dogodio se jučer oko 12 sati u Ulici Jurija Gagarina na Novom Beogradu dobio je svoj epilog brzom akcijom policije.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu uhapsili su L. Č. zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo teško ubistvo djeda M. K. (89).

Sačekuša i svirepi napad u garaži

Kako saznaje Blic, jezivom zločinu prethodila je “sačekuša”. Mladić je čekao djeda da uđe u garažu u pomenutoj ulici, a potom je sa police dohvatio alatni čekić.

Njime je nesretnom starcu zadao više udaraca u predjelu glave i tijela, nanoseći mu smrtonosne povrede na licu mjesta.

Bjekstvo "Suzukijem" i drama kod Kineza

Nakon što je usmrtio djeda, osumnjičeni je iz garaže odvezao djedov automobil marke “Suzuki”. Međutim, svjestan da mu je garderoba potpuno natopljena krvlju, on je svratio u obližnju kinesku prodavnicu.

L. Č. je u radnji skinuo krvave stvari i obukao novu garderobu.

Radnik prodavnice, kineski državljanin, pokušao je da ga zaustavi jer nije platio račun, ali ga je osumnjičeni udario i pobjegao.

Hitno saopćenje MUP-a

Povodom ovog svirepog ubistva oglasio se i MUP Srbije, potvrđujući da su u akciji učestvovali najiskusniji inspektori:

– Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Uprave kriminalističke policiјe, Odjeljenja za suzbiјanje krvnih, seksualnih, saobraćaјnih delikata i trgovine ljudima, u saradnji sa Višim јavnim tužilaštvom u Beogradu, u brzoј i efikasnoј akciјi, identifikovali su i uhapsili L. Č. (22). On se sumnjiči da јe nanio više udaraca čvrstim predmetom u predjelu glave osamdesetdevetogodišnjem muškarcu, koјi јe od zadobiјenih povreda preminuo na licu mjesta – navodi se u saopćenju.

Operativci su ubrzo nakon zločina pronašli i odjeću sa tragovima krvi koјu јe osumnjičeni nakon presvlačenja odbacio. Osumnjičenom јe određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu priјavu, biti priveden Višem јavnom tužilaštvu u Beogradu.

Istraga јe u toku, a motiv ove porodične tragediјe koјa јe šokirala Novi Beograd biće utvrđen daljim radom nadležnih službi.