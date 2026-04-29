Unuk nasmrt pretukao nanu: Osuđen na obavezno liječenje

Okružni sud u Banjoj Luci izrekao je mjeru sigurnosti obaveznog psihijatrijskog liječenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi JU Zavod za forenzičku psihijatriju Sokolac za S. M. (33), državljanina Austrije, koji je nasmrt pretukao svoju nanu N. M.

Vještačenjem je ustanovljeno da je optuženi krivično djelo počinio u stanju neuračunljivosti usljed duševne bolesti.

On je krajem 27. oktobra prošle godine, u večernjim satima, došao do kuće svoje nane u naselju česma u Banjoj Luci i nakon kraćeg boravka u kući fizički je napao, nanoseći joj teške povrede po glavi i tijelu opasne po život.

Usljed zadobijenih povreda nesretna žena preminula je sedam dana kasnije u banjalučkom Kliničkom centru, gdje je bila zbrinuta.

Kako je saopćeno, Sud će izrečenu mjeru sigurnosti obustaviti kad utvrdi da je prestala potreba za liječenjem i čuvanjem optuženog u zdravstvenoj ustanovi, a svake godine će ponovo odlučivati da li je liječenje i čuvanje optuženog u zdravstvenoj ustanovi i dalje potrebno.

Pored toga, Sudsko vijeće je donijelo rješenje kojim se S. M. produžava pritvor na način da on traje do završetka primjene mjere sigurnosti.

Protiv rješenja banjalučkog Suda dozvoljena je žalba Vrhovnom sudu RS-a, pri čemu žalba na rješenje o produženju pritvora ne odlaže njegovo izvršenje.

Za dan 11.2.2026. godine, sa početkom u 12,00 časova, u Okružnom sudu u Banjaluci je zakazano ročište za glavni pretres u predmetu koji se vodi pred ovim sudom pod brojem 11 0 K 040775 26 K, protiv optuženog S. M. zbog krivičnog djela teška tjelesna povreda iz člana 132. stav 3. u vezi sa stavom 1, a u vezi sa članom 29. Krivičnog zakonika Republike Srpske.