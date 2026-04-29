Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

PROBLEMI U KLJUČU

Nakon nesreće niko nije uradio sanaciju: Muškarac preminuo, morali ga rukama prenijeti preko mosta

Podsjetit ćemo da kada je došlo do nesreće u kojoj se kamion prevrnuo, nije bilo povrijeđenih

Sa lica mjesta. Ustupljena fotografija / Avaz

Piše: Amila Ovčina

29.4.2026

Nesvakidašnja nesreća dogodila se 13.04.2026. godine kod Ključa kada se most srušio na rijeci Banjici tokom prelaska kamiona s velikim teretom, a redakciji „Avaza“ su se požalili tamošnji stanovnici s obzirom da most i dalje nije saniran.

Iako je bilo ranije najavljeno da će početak izvođenja radova biti 15.04.2026., čini se kako do toga nije došlo, s obzirom na tvrdnje našeg sagovornika.

Prema riječima našeg sagovornika Muhameda Omerovića, napravljen je mali most za pješake, gdje se ne mogu dvije osobe mimoići.

- Jučer smo imali jedan smrtan slučaj u selu Crljeni, čovjek je imao udar i nije preživio, do puta do bolnice morali su ga na rukama prenijeti preko mosta – kazao je za „Avaz“ Omerović. 

Podsjetit ćemo da kada je došlo do nesreće u kojoj se kamion prevrnuo, nije bilo povrijeđenih.

Do nesreće je došlo kada je teretno vozilo palo u rijeku uslijed rušenja mosta.

Od kada se most srušio, dio općine Ključ odsječen je za putnički saobraćaj. To značajno otežava život tamošnjih mještana.

# MUŠKARAC
# BANJICA
# KLJUČ
# SELO CRLJENI
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.