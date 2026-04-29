Nakon nesreće niko nije uradio sanaciju: Muškarac preminuo, morali ga rukama prenijeti preko mosta

Nesvakidašnja nesreća dogodila se 13.04.2026. godine kod Ključa kada se most srušio na rijeci Banjici tokom prelaska kamiona s velikim teretom, a redakciji „Avaza“ su se požalili tamošnji stanovnici s obzirom da most i dalje nije saniran.

Iako je bilo ranije najavljeno da će početak izvođenja radova biti 15.04.2026., čini se kako do toga nije došlo, s obzirom na tvrdnje našeg sagovornika.

Prema riječima našeg sagovornika Muhameda Omerovića, napravljen je mali most za pješake, gdje se ne mogu dvije osobe mimoići.