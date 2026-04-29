Određene mjere zabrane u predmetu "Koverta": Zabranjeno obavljanje funkcije ministrici Pavić-Pečenković (SDP)

Općinski sud u Sarajevu je na prijedlog Tužilaštva KS odredio mjere zabrane optuženima u predmetu „Koverta“. Muhamedu Ajanoviću zabranjeno je obavljanje funkcije dekana i profesora na Stomatološkom fakultetu, zabranjeno mu je posjećivanje Stomatološkog fakulteta, Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS i Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS te je određena i zabrana kontaktiranja i sastajanja sa svjedocima. Također, Dalili Hakalović zabranjeno je obavljanje funkcije glavne prosvjetne inspektorice KUIP-a, posjećivanje zgrade inspekcije, Stomatološkog fakulteta i sastajanje i kontaktiranje sa svjedocima.

Endi Pavić Pečenković (SDP) zabranjeno je obavljanje funkcije ministrice u Vladi KS i zabrana sastajanja i kontaktiranja sa svjedocima. Dženiti Viteškić određena je zabrana obavljanja funkcije pomoćnika ministra za visoko obrazovanje i zabrana sastajanja i kontaktiranja sa svjedocima.

U odnosu na članove Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu određena je zabrana obavljanja funkcije u Upravnom odboru, te sastajanje i kontaktiranje sa svjedocima. Istovremeno, sud je jedino odbio prijedlog tužilaštva za izricanje mjera zabrane napuštanja boravišta i putovanja optuženom Muhamedu Ajanoviću, kao i mjere zabrane da mu se oduzmu putne isprave. Tužilaštvo KS će u ovom dijelu Rješenja uložiti žalbu.