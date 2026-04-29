Zatvorenici u KPZ Tuzla nakon sedam dana obustavili štrajk glađu: Bit će im ispunjeni zahtjevi

Ovu informaciju potvrdio nam je advokat Duško Tomić.

Štrajk zatvorenika i pritvorenika Kazneno-popravnog zavoda Tuzla je upravo obustavljen, saznaje „Avaz“.

- Svi traženi zahtjevi pritvorenika štrajkača glađu su prihvaćeni i bit će ispunjeni – rekao je Tomić za „Avaz“.

Također, dodao je da slijedi traženje ostavke direktora KPZ Tuzla.

Podsjećamo, zatvorenici su štrajkovali jer su im bili uskraćeni lijekovi. Sada će zatvorenici dobiti lijekove.