Zatvorenici u KPZ Tuzla nakon sedam dana obustavili štrajk glađu: Bit će im ispunjeni zahtjevi

Štrajk zatvorenika i pritvorenika Kazneno-popravnog zavoda Tuzla je upravo obustavljen, saznaje „Avaz“.
Ovu informaciju potvrdio nam je advokat Duško Tomić.
"AVAZ" SAZNAJE
Svi traženi zahtjevi pritvorenika štrajkača glađu su prihvaćeni i bit će ispunjeni, rekao je Tomić za „Avaz“
KPZ Tuzla. Avaz
Štrajk zatvorenika i pritvorenika Kazneno-popravnog zavoda Tuzla je upravo obustavljen, saznaje „Avaz“.
Ovu informaciju potvrdio nam je advokat Duško Tomić.
- Svi traženi zahtjevi pritvorenika štrajkača glađu su prihvaćeni i bit će ispunjeni – rekao je Tomić za „Avaz“.
Također, dodao je da slijedi traženje ostavke direktora KPZ Tuzla.
Podsjećamo, zatvorenici su štrajkovali jer su im bili uskraćeni lijekovi. Sada će zatvorenici dobiti lijekove.
Također, ranije je za naš medij advokat Bakir Hećimović potvrdio da su se u zatvorskim ćelijama pojavile stjenice koje nagrizaju kožu.
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