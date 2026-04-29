Krvava porodična drama: Djed (79) kuhinjskim nožem izbo unuka nakon svađe

Pripadnici policije u Beogradu jučer su uhapsili sedamdesetdevetogodišnjeg A. M. zbog sumnje da je počinio nasilje u porodici s teškim posljedicama, saznaje Telegraf.rs.

Sumnjiči se da je u porodičnoj kući u naselju Vrčin, nakon verbalne svađe, fizički napao svog unuka, također A. M. (35).

Krvavi obračun u porodičnoj kući

Prema prvim informacijama iz istrage, sukob između djeda i unuka brzo je eskalirao u fizički obračun. Osumnjičeni je u jednom trenutku uzeo kuhinjski nož i unuku nanio više ubodnih rana.

- Mlađi muškarac je primljen u bolnicu s povredama u predjelu lopatice i ruke. Ukazana mu je ljekarska pomoć, a stepen povreda se još utvrđuje, iako, prema prvim podacima, nije životno ugrožen - naveo je izvor blizak istrazi.

Tužilaštvo vodi postupak

Policija je brzo reagovala i uhapsila starijeg muškarca na mjestu događaja. Određeno mu je zadržavanje, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti predat tužiocu na saslušanje.

Istragu vodi Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.

Za sada nisu poznati tačni motivi sukoba koji je zamalo završio tragično.

Komšije su, prema navodima, u šoku i tvrde da nisu očekivale da bi porodični sukob mogao eskalirati u ovakav čin nasilja.