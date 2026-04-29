Djed nožem izbo unuka zbog računa za struju: Mještani u panici, godinama drhte od naoružane porodice

Policija u Beogradu uhapsila je A. M. (79) zbog sumnje da je u porodičnoj kući u Vrčinu, nakon svađe oko računa za struju, nožem napao svog unuka A. M. (35) i nanio mu više ubodnih rana, prenosi Telegraf.rs.

Povrijeđeni mladić prevezen je u bolnicu, gdje mu se ljekari bore za život, dok u javnost izlaze i tvrdnje o dugogodišnjim problemima u ovoj porodici.

Svađa prerasla u napad

Incident koji je uznemirio stanovnike Vrčina počeo je kao verbalni sukob zbog potrošnje električne energije. Prema dostupnim informacijama, rasprava između dede i unuka brzo je eskalirala, nakon čega je stariji muškarac uzeo kuhinjski nož i napao unuka.

Svjedoci opisuju dramatične scene

Reporter Telegrafa razgovarao je s mještanima, koji su i dalje u šoku zbog onoga što se dogodilo. Jedan od komšija, koji je želio ostati anoniman, opisao je situaciju kojoj je svjedočio.