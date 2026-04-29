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UŽAS

Djed nožem izbo unuka zbog računa za struju: Mještani u panici, godinama drhte od naoružane porodice

Povrijeđeni mladić prevezen je u bolnicu, gdje mu se ljekari bore za život, dok u javnost izlaze i tvrdnje o dugogodišnjim problemima u ovoj porodici

MUP Srbije. Facebook

M. Až.

29.4.2026

Policija u Beogradu uhapsila je A. M. (79) zbog sumnje da je u porodičnoj kući u Vrčinu, nakon svađe oko računa za struju, nožem napao svog unuka A. M. (35) i nanio mu više ubodnih rana, prenosi Telegraf.rs.

Povrijeđeni mladić prevezen je u bolnicu, gdje mu se ljekari bore za život, dok u javnost izlaze i tvrdnje o dugogodišnjim problemima u ovoj porodici.

Svađa prerasla u napad

Incident koji je uznemirio stanovnike Vrčina počeo je kao verbalni sukob zbog potrošnje električne energije. Prema dostupnim informacijama, rasprava između dede i unuka brzo je eskalirala, nakon čega je stariji muškarac uzeo kuhinjski nož i napao unuka.

Svjedoci opisuju dramatične scene

Reporter Telegrafa razgovarao je s mještanima, koji su i dalje u šoku zbog onoga što se dogodilo. Jedan od komšija, koji je želio ostati anoniman, opisao je situaciju kojoj je svjedočio.

- Krenuo sam kositi travu i vidio kako su izletjeli iz kuće. Unuk je nožem jurio dedu! Srećom, nisam im se našao na putu, mogao sam i ja stradati. Oni su opasni, ne prezaju ni od čega. Niko ne razgovara s njima jer često potežu i vatreno oružje - rekao je.

Komšije tvrde da žive u strahu

Stanovnici ovog naselja navode da s članovima ove porodice komuniciraju samo na distanci.

- Opasni su, bave se nedozvoljenim radnjama. Priča se i da mu je brat u Španiji uključen u sumnjive poslove. Posvađaju se, izbodu, pa nam prijete da šutimo. Ovo je moralo ovako završiti - kazao je jedan od sagovornika.

Istraga u toku

Policija je nakon prijave blokirala kuću i uhapsila osumnjičenog, kojem je određeno zadržavanje do 48 sati.

Istragu vodi Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, a A. M. se tereti za nasilje u porodici s teškim posljedicama.

# SRBIJA
# NAPAD
# VRČIN
# BEOGRAD
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