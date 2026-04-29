Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

CRNA GORA

Tragedija na Cetinju: Dječak poginuo nakon što je na njega pala konstrukcija gola

Bio je učenik sedmog razreda

S teškim povredama glave prevezen je u zdravstvenu ustanovu. Facebook

M. Až.

29.4.2026

Dječak sa Cetinja izgubio je život nakon što je na njega pala konstrukcija gola, prenio je portal RTCG.

Kako se nezvanično navodi dečak je igrao fudbal u balonu. Bio je učenik sedmog razreda.

Dan navodi da je dvanaestogodišnji J. K. iz Nikšića na terenu za fudbal, u tzv. "balonu" na Starom igralištu, zadobio teške povrede od kojih je kasnije preminuo.

Nesreća se dogodila na Cetinju dok je dječak igrao fudbal sa nekoliko drugova, kada je, usljed nesrećnih okolnosti, konstrukcija gola pala i udarila ga u glavu. Sa teškim povredama glave prevezen je u zdravstvenu ustanovu, ali su ljekari uprkos naporima mogli samo da konstatuju smrt nekoliko sati kasnije.

Iz Uprave policije je nezvanično potvrđeno da je prijavljena tragedija u kojoj je dječak povrijeđen tokom igre u sportskom balonu, nakon čega je preminuo. O događaju je obaviješteno nadležno tužilaštvo koje je pokrenulo istragu radi utvrđivanja svih okolnosti nesreće.

# CETINJE
# CRNA GORA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.