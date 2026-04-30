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MUP KS

U toku akcija hapšenja Admira Arnautovića Šmrka

Arnautović se tokom 2022. i 2023. godine nalazio devet mjeseci u pritvoru, no taj slučaj nikada nije rezultirao optužnicom

Admir Arnautović Šmrk. Facebook

S. S.

30.4.2026

Po naredbi Tužilaštva Kantona Sarajevo u toku je akcija MUP-a KS na Kromolju. Kako saznaje Istraga.ba akcija je usmjerena protiv Admira Arnautovića Šmrka.

Podsjećamo, on se u toku 2022. i 2023. godine nalazio devet mjeseci u pritvoru tokom istrage Tužilaštva BiH, a kasnije su mu izrečene mjere zabrane.

Tužilaštvo je tada navelo da se sumnja da je Arnautović, koji se tereti za organizirani kriminal i neovlašteni promet opojnih droga, novcem dobivenim izvršenjem krivičnih djela kupovao nekretnine, automobile i koristio ih u poslovnim tokovima.

Ipak, taj slučaj do danas nije rezultirao optužnicom.

# ADMIR ARNAUTOVIĆ ŠMRK
# MUP KS
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