Direktor RMU Banovići primio platu od 10.000 maraka nakon hapšenja i pritvora

RMU Banovići suočava se s ozbiljnim finansijskim problemima, a rudari su nezadovoljni zbog načina na koji se raspoređuje teret krize.

Posebnu pažnju izazvala je informacija da je direktor rudnika Rasim Dostović, uprkos tome što se nalazi u pritvoru, primio gotovo punu platu za mart 2026. godine.

Teret na radnicima

Prema dostupnoj platnoj listi, Dostoviću je za obračunski period isplaćena neto plata u iznosu od skoro 10.000 KM uz dodatne naknade, među kojima je evidentiran i paušal za ceste.

U obračunu su navedeni redovan rad, državni praznik i plaćeni dopust, što je izazvalo ogorčenje među radnicima koji tvrde da se istovremeno suočavaju sa smanjenjem plata i sve težim uslovima rada.

Sindikat rudara upozorava da se rudnik nalazi u dubokoj krizi obilježenoj rastom dugova i padom proizvodnje, dok najveći teret, kako navode, snose proizvodni radnici koji svakodnevno rade u jamama.

Ističu da su posljednjih mjeseci radnici suočeni s neizvjesnošću, smanjenim primanjima i strahom za egzistenciju.

U takvim okolnostima, isplata visoke plate direktoru koji se nalazi u pritvoru dodatno je pojačala nezadovoljstvo unutar kolektiva.

Iz sindikata poručuju da ovakva praksa otvara ozbiljna pitanja odgovornosti i načina upravljanja rudnikom.

- Dok se od radnika traže odricanja i štednja, neprihvatljivo je da osobe koje ne obavljaju svoje dužnosti primaju visoka primanja - navode iz sindikata.

Transparentnost poslovanja

Ovaj slučaj dodatno je otvorio pitanje transparentnosti poslovanja i upravljačke odgovornosti u rudniku. Radnici upozoravaju da bez jasnih reformi, odgovornijeg upravljanja i pravednije raspodjele tereta krize neće biti moguće vratiti povjerenje zaposlenih, niti stabilizovati proizvodnju u rudniku.

Podsjećamo, Dostović je uhapšen u akciji FUP-a, 23. marta, na širem području Lukavca, prilikom boravka na jednoj benzinskoj pumpi u mjestu Bistarac.

Posebni odjel za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala (POSKOK) Federalnog tužilaštva na teret stavlja krivično djelo primanje dara i drugih oblika koristi.

Kako je obrazloženo, on je, koristeći tešku finansijsku situaciju javnog preduzeća Rudnik Banovići, kao i veliki broj dospjelih, a neizmirenih potraživanja prema dobavljačima, za sebe zahtijevao korist u vidu novca kako bi, u okviru svoje službene dužnosti, odobrio plaćanje dobavljaču za dospjela, a neizmirena potraživanja.

Nakon hapšenja njemu je određen pritvor.