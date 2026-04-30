Otac djevojčice nad kojom je predator iz Tešnja počinio bludne radnje: Šutnja godinama omogućavala zataškavanje

Nakon što smo objavili informaciju da osuđeni pedofil i predator iz Tešnja Edin Kotorić nije zatražio otkup zatvorske kazne od godinu dana i da krajem maja ide iza rešetaka, za "Avaz" je govorio Meho Mulalić, otac djevojčice nad kojom je Kotorić počinio bludne radnje 2022. godine kada je ona imala samo sedam godina. - Za mene je ključno da se pravosnažna presuda dosljedno i u potpunosti izvrši, u skladu sa zakonom i bez odgađanja. I dalje smatram da je transparentnost u ovakvim predmetima od izuzetne važnosti, kako zbog povjerenja u institucije, tako i zbog zaštite interesa žrtava i njihovih porodica - kazao je Mulalić za "Avaz".

Dodao je kako očekuje da će i drugi povezani predmeti koji se nalaze u tužilaštvu biti tretirani s istom pažnjom, ozbiljnošću i efikasnošću u daljem postupanju. - Također, želim naglasiti da je od presudne važnosti da i drugi roditelji ne šute na ovakve pojave, jer upravo je šutnja godinama omogućavala da se ovakvi slučajevi zataškaju. Nažalost, mnogi slični predmeti već su zastarjeli, ali vjerujem da zajedničkim djelovanjem možemo spriječiti da se pravda opet odgađa - istakao je Mulalić.

On se zahvalio medijima koji su se interesovali i pratili ovaj slučaj. Podsjećamo, Mulalić je protiv Kotorića podnio još jednu prijavu, također za bludne radnje nad maloljetnim djetetom, o čemu je ranije govorio za "Avaz", a o čemu se tačno radi javnosti će biti poznato u narednom periodu.