Baka "pala" s drogom: Policija pronašla marihuanu i amfetamin

Nakon prikupljenih dokaza i provedenih operativnih radnji, nadležni organi pokrenuli su postupak protiv žene osumnjičene za neovlaštenu proizvodnju i promet opojnih droga.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Srbobranu podnijet će krivičnu prijavu protiv D. Š. (71) iz okoline ovog mjesta zbog sumnje da je počinila krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Kako je saopćeno iz Policijske uprave za grad Novi Sad, policija je prilikom pregleda osumnjičene, kao i pretresom njene porodične kuće, pronašla određenu količinu narkotika, i to 20 paketića marihuane i šest paketića amfetamina.

Sumnja se da su pronađene supstance bile namijenjene daljoj distribuciji, a zaplijenjeni materijal bit će predmet daljnjih vještačenja u okviru postupka.

O svemu je obaviješteno Više javno tužilaštvo u Somboru, koje je naložilo dalje postupanje u ovom slučaju.

- Po nalogu višeg javnog tužioca u Somboru, protiv osumnjičene će biti podnijeta krivična prijava za krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga u redovnom postupku - navodi se u saopćenju Policijske uprave Novi Sad, prenosi Kurir.