Građani bili uznemireni prizorom: Miljackom plutala odjeća, svi mislili da se neko utopio

Prava drama odvijala se danas poslijepodne kod mosta Vrbanja, na području općine Centar u Sarajevu, kada su građani primijetili da nešto pluta rijekom Miljackom.

Kako je za "Avaz" potvrđeno iz Operativnog centra MUP-a Kantona Sarajevo, građani su uočili da nešto pluta, policijski službenici i vatrogasci su izašli na lice mjesta.

- Utvrđeno je da se radi samo o garderobi, ništa više - rečeno je za "Avaz".

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