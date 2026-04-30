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DRAMA U SARAJEVU

Građani bili uznemireni prizorom: Miljackom plutala odjeća, svi mislili da se neko utopio

Kako je za "Avaz" potvrđeno iz Operativnog centra MUP-a Kantona Sarajevo, građani su uočili da nešto pluta

Sa lica mjesta. Avaz

Piše: Evelin Trako

30.4.2026

Prava drama odvijala se danas poslijepodne kod mosta Vrbanja, na području općine Centar u Sarajevu, kada su građani primijetili da nešto pluta rijekom Miljackom.

S toga su pozvali policiju.

Kako je za "Avaz" potvrđeno iz Operativnog centra MUP-a Kantona Sarajevo, građani su uočili da nešto pluta, policijski službenici i vatrogasci su izašli na lice mjesta.

- Utvrđeno je da se radi samo o garderobi, ništa više - rečeno je za "Avaz". 

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# MILJACKA
# SARAJEVO
# MUP KS
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