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OZIMICE

U Bihaću nestao mladić: Policija u intenzivnoj potrazi, građani pozvani da se jave ako imaju informacije

Policijski službenici će i dalje nastaviti potragu za nestalim licem, kao i na prikupljanju korisnih informacija o kretanju istog, kažu iz MUP-a USK

Mladić koji je nestao. MUP USK

A. O.

30.4.2026

Policijskoj stanici Bihać danas je prijavljen nestanak lica Kurtagić Ajdino koji se u noći 28/29.04.2026. godine oko 01:30 sati udaljio od kuće locirane u naselju Ozimice I.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova USK su naveli da je visok oko 180 cm, ima smeđu kosu i smeđe oči. Na sebi je imao donji dio trenerke sive boje, dukserica tamno sive boje i zelene patike.

- Nakon zaprimljene informacije na terenu su upoznate sve policijske patrole, koje su se intenzivno uključile u potragu za nestalim licem Kurtagić Ajdino. Policijski službenici će i dalje nastaviti potragu za nestalim licem, kao i na prikupljanju korisnih informacija o kretanju istog – kažu iz MUP-a USK.

Ovim putem apelujemo na sve građane koji imaju bilo kakvu informaciju o Ajdinovom kretanju da odmah pozovu policiju na broj telefona „122“, dodaju iz policije.

# BIHAĆ
# MUP USK
# NESTANAK
# AJDINO KURTAGIĆ
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