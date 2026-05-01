Policijska akcija u bh. gradu: Uhapšena jedna osoba, oduzet kilogram kokaina i oružje

Na području Zvornika provedena je policijska akcija "Hamer", u okviru koje je uhapšena jedna osoba inicijala Z. M., dok je zaplijenjena i značajna količina droge i oružja.

Tokom kontrole saobraćaja policijski službenici zaustavili su putničko vozilo marke "Mercedes", kojim je upravljao osumnjičeni, nakon čega je izvršen pretres.

- Na osnovu naredbe Osnovnog suda Zvornik, a uz prethodnu saglasnost tužioca Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina, policijski službenici su izvršili pretres vozila, prilikom čega je pronađeno i oduzeto 1.054 grama bijele materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu kokain - saopćeno je iz Policijske uprave Zvornik.