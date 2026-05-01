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PRETRES OBJEKTA I VOZILA

Policijska akcija u bh. gradu: Uhapšena jedna osoba, oduzet kilogram kokaina i oružje

Provedena je policijska akcija "Hamer", u okviru koje je uhapšena jedna osoba inicijala Z. M., dok je zaplijenjena i značajna količina droge i oružja

Pronađena droga. PU Zvornik

M. Až.

1.5.2026

Na području Zvornika provedena je policijska akcija "Hamer", u okviru koje je uhapšena jedna osoba inicijala Z. M., dok je zaplijenjena i značajna količina droge i oružja.

Tokom kontrole saobraćaja policijski službenici zaustavili su putničko vozilo marke "Mercedes", kojim je upravljao osumnjičeni, nakon čega je izvršen pretres.

- Na osnovu naredbe Osnovnog suda Zvornik, a uz prethodnu saglasnost tužioca Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina, policijski službenici su izvršili pretres vozila, prilikom čega je pronađeno i oduzeto 1.054 grama bijele materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu kokain - saopćeno je iz Policijske uprave Zvornik.

Dio oduzetog oružja. PU Zvornik

U nastavku aktivnosti izvršen je i pretres objekata koje koristi osumnjičeni, pri čemu su pronađeni automatski pištolj, veća količina municije različitog kalibra, prigušivači, cijevi za oružje, digitalna vaga, kao i drugi predmeti.

Iz policije su potvrdili da pronađeni predmeti mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku.

# DROGA
# KOKAIN
# ORUŽJE
# PRETRES
# ZVORNIK
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